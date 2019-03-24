Норвежский "Титаник": появились кадры аварии круизного лайнера (Видео)

Пассажиры норвежского круизного лайнера Viking Sky, попавшего в аварийную ситуацию, опубликовали видео с борта судна. На видеоролик обратил внимание канал ABC News. На кадрах можно видеть, что борт судна сильно качает из-за шторма. Предметы интерьера и мебель начали буквально летать в разные стороны, а с потолка слетели несколько навесных панелей. Ситуация напугала пассажиров. В Норвегии спасатели эвакуировали пассажиров круизного лайнера Viking Sky, у которого отказал двигатель во время шторма. На борту судна находились около 1300 человек. В результате аварии пострадали, по меньшей мере, 10 человек.