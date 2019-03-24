На круизном лайнере Viking Sky удалось снова запустить 3 из 4 двигателей

Новости мира: Круизное норвежское судно Viking Sky запустило три из четырех двигателей после их отказа накануне, теперь судно может двигаться собственным ходом.

На норвежском круизном лайнере Viking Sky удалось запустить три из четырех двигателей, сообщил в воскресенье журналистам представитель кризисного центра норвежских спасательных служб Пер Фьельд.

"Три из четырех двигателей теперь работают, это означает, что судно может двигаться собственным ходом", - сказал он.

Сейчас Viking Sky со скоростью 2-3 узла (4-5 км/ч) уходит из опасного скалистого района в сторону норвежского порта Мольде.

Между тем, по словам П.Фьельда, пассажиров судна в воскресенье утром продолжали эвакуировать вертолетами. Он уточнил, что остающимся на лайнере пассажирам ничего не угрожает.

По данным норвежской полиции, пока на берег переправлены 338 из 1373 пассажиров лайнера. 17 человек направлены в больницу. Инцидент с Viking Sky произошел у западного побережья Норвегии накануне. У круизного лайнера отказали двигатели. В районе инцидента наблюдаются сложные метеорологические условия.