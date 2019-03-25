Пограничники Румынии нашли партию кокаина в лодке на Дунае

Новости мира: Румынские пограничники обнаружили в лодке на Дунае 800 кг кокаина.

Сотрудники пограничной полиции Румынии обнаружили в заброшенной моторной лодке в дельте Дуная более 800 кг кокаина, стоимость которого оценивается в 350 млн евро.

Моторную лодку, в которой был спрятан кокаин, нашли между городками Сфынту-Георге и Сулина в уезде Тулча. Местные жители, сделавшие находку, сразу сообщили о ней правоохранителям, передает собственный корреспондент Укринформа.

Руководитель Бухарестского Международного центра борьбы с наркотиками Джиджель Лазер отметил, что эта находка вызывает особую тревогу, ведь речь идет о крупнейшей за последние три года партию наркотиков. Таким образом, по его словам, Румыния превращается из транзитера наркотических веществ в потребителя.

По предварительным данным, наркотики могли доставить из Турции для дальнейшей перевозки в Западную Европу. Стоимость этой партии на черном рынке составляет около 350 миллионов евро. Румынские полицейские информируют, что им уже известны имена владельцев лодки, и сейчас их разыскивают.