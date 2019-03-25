Туристов в швейцарских Альпах накрыло лавиной

Новости мира: В швейцарских Альпах сошла лавина и накрыла туристов.

Четырех туристов накрыла лавина, которая сошла на высоте 2800 метров в швейцарском районе Бовернье на границе с Францией и Италией. Об этом сообщает Fox News.

Как уточняет полиция кантона Вале, на месте происшествия работают спасатели. Судьба туристов пока неизвестна, они считаются пропавшими без вести.

Напоминаем, Украинский Гидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах 24-25 марта.

По данным Украинского Гидрометцентра, в связи с дневным прогревом воздуха, 24-25 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).