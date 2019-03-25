Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

В столице Чехии из-за резкого запаха эвакуировали торговый центр

В столице Чехии из-за резкого запаха эвакуировали торговый центр
05:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Пожрные эвакуировали людей из торгового центра в Праге из-за едкого запаха.

Полиция и пожарные частично эвакуировали торговый центр Chodov в столице Чехии из-за резкого запаха, распространившегося по помещениям.

Об этом сообщает vinegret.cz.

“На место оперативно прибыли несколько пожарных бригад, медики и полицейские. Они вывели из здания около 500 человек. Эвакуация коснулась посетителей продуктового супермаркета Albert и близлежащих магазинов. Одному 22-летнему мужчине стало плохо, его доставили в больницу”, - отмечается в сообщении.

Полицейские выяснили, что источником вони был свежевыкрашенный пол в техническом помещении продуктового супермаркета. Замеры показали повышенное содержание в воздухе вредных веществ. На место прибыл и представитель санэпидемстанции, чтобы удостовериться, что эти вредные вещества не попали в продукты питания.

В Праге задержан мужчина, которого подозревают в убийстве в Амстердаме

“Мы серьезно относимся ко всем сообщениям и приветствуем бдительность горожан. Гораздо лучше вызвать нас и перестраховаться, чем недооценить ситуацию. Сегодня это был покрашенный пол, а завтра может случиться что-то гораздо более серьезное. Люди не должны бояться звонить на экстренную линию и сообщать обо всех подозрительных случаях”, - отметил представитель полиции Томаш Гулан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чехия, Торговый центр, ТЦ, Резкий запах, Эвакуировали.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь