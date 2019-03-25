В столице Чехии из-за резкого запаха эвакуировали торговый центр

Новости мира: Пожрные эвакуировали людей из торгового центра в Праге из-за едкого запаха.

Полиция и пожарные частично эвакуировали торговый центр Chodov в столице Чехии из-за резкого запаха, распространившегося по помещениям.

Об этом сообщает vinegret.cz.

“На место оперативно прибыли несколько пожарных бригад, медики и полицейские. Они вывели из здания около 500 человек. Эвакуация коснулась посетителей продуктового супермаркета Albert и близлежащих магазинов. Одному 22-летнему мужчине стало плохо, его доставили в больницу”, - отмечается в сообщении.

Полицейские выяснили, что источником вони был свежевыкрашенный пол в техническом помещении продуктового супермаркета. Замеры показали повышенное содержание в воздухе вредных веществ. На место прибыл и представитель санэпидемстанции, чтобы удостовериться, что эти вредные вещества не попали в продукты питания.

“Мы серьезно относимся ко всем сообщениям и приветствуем бдительность горожан. Гораздо лучше вызвать нас и перестраховаться, чем недооценить ситуацию. Сегодня это был покрашенный пол, а завтра может случиться что-то гораздо более серьезное. Люди не должны бояться звонить на экстренную линию и сообщать обо всех подозрительных случаях”, - отметил представитель полиции Томаш Гулан.