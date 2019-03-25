Авария круизного лайнера Viking Sky: названо точное количество пострадавших

Новости мира: После того, как круизный лайнер Viking Sky добрался до норвежского порта Молде, 27 пострадавших оказали помощь на месте, 6 из них госпитализировали.

В результате аварии круизного лайнера Viking Sky у побережья Норвегии пострадали 27 человек. Об этом сообщает NRK.

Пострадавшие обратились за помощью после того, как их эвакуировали с лайнера в город Мольде. Большинству пострадавших оказали медицинскую помощь на месте и отпустили домой. Шестерых человек госпитализировали.

Как сообщалось, аварийный круизный лайнер Viking Sky, у которого в субботу во время шторма отказали все четыре двигателя, добрался до норвежского порта Молде со скоростью 3-4 узла (нормальная средняя скорость - 11,9 узла). Лайнер, команде которого в ночь на воскресенье удалось перезапустить три двигателя, сопровождали буксир и два судна снабжения.

Ранее сообщалось, что пассажиры норвежского круизного лайнера Viking Sky, попавшего в аварийную ситуацию, опубликовали видео с борта судна. На кадрах можно видеть, что борт судна сильно качает из-за шторма. Предметы интерьера и мебель начали буквально летать в разные стороны, а с потолка слетели несколько навесных панелей. Ситуация напугала пассажиров.