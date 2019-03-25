В Праге из торгового центра эвакуировали посетителей

Новости мира: Бригады пожарных, медики и полиция прибыли на вызов из-за непонятного резкого запаха на территории здания.

В воскресенье, 24 марта, в одном из торговых центров Праги был "аншлаг": кроме обычных посетителей туда прибыли несколько бригад пожарных машин, полицейские и медпомощь. Все из-за странного запаха, который обнаружили в продуктовом магазине, расположенном в здании.

Сотрудникам служб пришлось частично эвакуировать посетителей, а после осмотра территории специалисты определили источник едкого запаха. Как сообщили в полиции, неприятный аромат исходил от свежо покрашенного пола магазина, что спровоцировало ухудшение здоровья посетителей. Одного из них пришлось госпитализировать. Всего было выведено около 500 посетителей.

Кроме стандартных процедур безопасности был произведен анализ продуктов на факт попадания вредных веществ.