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В Праге из торгового центра эвакуировали посетителей

В Праге из торгового центра эвакуировали посетителей
12:11 Сегодня Телеграф по материалам сайта journalist.today www.vinegret.cz

Новости мира: Бригады пожарных, медики и полиция прибыли на вызов из-за непонятного резкого запаха на территории здания.

В воскресенье, 24 марта, в одном из торговых центров Праги был "аншлаг": кроме обычных посетителей туда прибыли несколько бригад пожарных машин, полицейские и медпомощь. Все из-за странного запаха, который обнаружили в продуктовом магазине, расположенном в здании.

Сотрудникам служб пришлось частично эвакуировать посетителей, а после осмотра территории специалисты определили источник едкого запаха. Как сообщили в полиции, неприятный аромат исходил от свежо покрашенного пола магазина, что спровоцировало ухудшение здоровья посетителей. Одного из них пришлось госпитализировать. Всего было выведено около 500 посетителей.

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Кроме стандартных процедур безопасности был произведен анализ продуктов на факт попадания вредных веществ.

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Отравление, Полиция, Эвакуация, Прага, Запах, Торговый центр, Пожарные.
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