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Британцы требуют отменить Brexit: Петицию подписали уже 5,6 млн человек

Британцы требуют отменить Brexit: Петицию подписали уже 5,6 млн человек
23:35 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Петиция об отмене Brexit набрала уже более 5,5 миллиона голосов.

Электронная петиция с требованием к британским властям отменить выход Соединенного Королевства из ЕС, размещена на сайте правительства страны, уже набрала больше 5,6 млн подписей.

Об этом свидетельствует информация на сайте, где размещена эта петиция.

На 23:20  по киевскому времени петицию об отзыве 50 статьи, то есть отмену выхода Великобритании из ЕС, подписали уже  более, чем 5 миллионов 600 тысяч человек.

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Как известно, парламент Великобритании должен рассмотреть петицию, если она набирает более 100 тысяч подписей. Со своей стороны, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что не согласна с идеей отозвать статью 50 Лиссабонского договора.

ЕС согласился отложить выход Великобритании из ЕС до 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit. Но если Палата общин в третий раз отклонит это соглашение, то Британия получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.

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ЕС, Великобритания, Петиция, Brexit.
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