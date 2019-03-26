Парламент Британии будет решать дальнейший ход Brexit

Новости мира: Палата общин парламента Великобритании захватила на сутки контроль над процессом Brexit у премьер-министра Терезы Мэй.

Палата общин Великобритании в понедельник поздно вечером проголосовала за то, чтобы в среду провести голосование по различным сценариям выхода из тупика, в который зашел Brexit. Об этом сообщает BBC.

За это решение, демонстрирующее недовольство шагами правительства в связи с Brexit, проголосовали 329 депутатов, против выступили 302.

Таким образом в среду британский парламент проведет ряд "ориентировочных голосований", которые должны определить, какой из вариантов дальнейших действий поддерживает большинство депутатов.

В проголосованном решении не уточняется, какие именно альтернативы будут предложены депутатам. Ранее СМИ сообщали, что среди вариантов могут быть проведение второго референдума, отзыв процесса Brexit, выход из ЕС без соглашения, сохранением более тесных связей с ЕС и другие.

Напомним, ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на этой неделе проголосует за соглашение о Brexit.

Если же Палата общин не сможет проголосовать или третий раз отклонит соглашение, Великобритания получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.