Скачать
Среда, 27.03.2019
ЕС не признает аннексию Крыма и призывает РФ освободить украинских политзаключеных
ЕС не признает аннексию Крыма и призывает РФ освободить украинских политзаключеных
Вопрос Голанских высот: Позиция Украины
Вопрос Голанских высот: Позиция Украины
Зидан и Перес готовы продать Бэйла
Зидан и Перес готовы продать Бэйла
В Румынии протестировали прототип летающей тарелки (Видео)
В Румынии протестировали прототип летающей тарелки (Видео)

ЕС в новых требованиях усиливает безопасность на дорогах

ЕС в новых требованиях усиливает безопасность на дорогах
17:34 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Евросоюз с 2022 введет обязательные правила безопасности транспортных средств, которые сейчас действуют лишь для авто высшего класса.

С 2022 года новые технологии безопасности станут обязательными для транспортных средств на территории ЕС для защиты пассажиров, пешеходов и велосипедистов.

Руководящие институты ЕС достигли во вторник временного политического соглашения о пересмотре Общих правил дорожной безопасности.

Новые обязательные функции безопасности уже существуют у автомобилей высшего класса, а через четыре года они станут обязательными.

Для легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовиков и автобусов это средства предупреждения о сонливости и снижении внимания водителя (например, использовании смартфона за рулем), интеллектуальная помощь в соблюдении скоростного режима, обеспечение безопасности с помощью камер или датчиков, а также установка регистратора данных на случай аварии ("черного ящика").

Для легковых автомобилей и микроавтобусов - помощь в поддержании полосы движения, усиленное экстренное торможение и краш-тест улучшенных ремней безопасности.

Для грузовиков и автобусов - особые требования для улучшения прямого обзора водителей и устранения слепых зон, а также системы обнаружения и пешеходов и велосипедистов, особенно при поворотах.

Политическое соглашение подлежит утверждению Европарламентом и Советом ЕС.

Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства Эльжбета Беньковска отметила в этой связи, что обязательное оснащение европейских транспортных средств передовыми функциями безопасности способно оказать такое же революционное воздействие, как в свое время внедрение ремней безопасности.

Каждый год в ЕС с его полумиллиардным населением на дорогах гибнут 25 тыс. человек, и подавляющее большинство этих несчастных случаев вызвано человеческой ошибкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Дорожная безопасность, Авто, Общие правила дорожной безопасности.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
02 Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили бойца
03 Наталья Могилевская переезжает в другой город
04 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
05 Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы
СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы
Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента
Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента
Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ
Полезные фрукты для людей с диабетом
Полезные фрукты для людей с диабетом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь