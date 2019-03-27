Совет министров ЕС рассмотрит вопрос об отмене сезонной смены времени в июне

Новости мира: Еврокомиссия приветствует решение Европарламента, который во вторник поддержал предложение о прекращении сезонной смены времени до 2021 года.

Совет министров ЕС по вопросам транспорта рассмотрит реализацию вопроса по отмене переходов на летнее и зимнее время в практической плоскости уже в июне текущего года.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Еврокомиссии .

Такое предложение основывается на нескольких факторах, включая результаты общественных консультаций, которые были проведены в июле-августе 2018 года, во время которых Еврокомиссия получила 4,6 млн ответов от всех 28 стран-членов, в подавляющем большинстве - с поддержкой отмены сезонного изменения времени.

"Члены Европейского парламента направили четкий сигнал: они хотят остановить сезонные переводы времени до 2021 года. Это прямо касается каждого, кто проживает в Евросоюзе, и это упростит для этих людей жизни. Я в полной мере понимаю необходимость достижения скоординированного подхода к этому вопросу со стороны всех стран-членов, в частности, в том, каким будет их выбор относительно стандартного времени ", - отметила по этому поводу Еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булк (Violeta Bulc).

По ее словам, чиновники стран ЕС будут искать скоординированный ответ на эти вопросы во время Совета министров ЕС по вопросам транспорта в июне текущего года.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года в речи перед Европарламентом Президент Еврокомиссии предложил отменить сезонный перевод часов во всей Европе, и одновременно предоставить странам-членам возможность определиться, какое постоянное время они намерены оставить - "зимнее", или "летнее".