Скачать
Среда, 27.03.2019
ЕС не признает аннексию Крыма и призывает РФ освободить украинских политзаключеных
ЕС не признает аннексию Крыма и призывает РФ освободить украинских политзаключеных
Вопрос Голанских высот: Позиция Украины
Вопрос Голанских высот: Позиция Украины
Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
В Румынии протестировали прототип летающей тарелки (Видео)
В Румынии протестировали прототип летающей тарелки (Видео)

Совет министров ЕС рассмотрит вопрос об отмене сезонной смены времени в июне

Совет министров ЕС рассмотрит вопрос об отмене сезонной смены времени в июне
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Еврокомиссия приветствует решение Европарламента, который во вторник поддержал предложение о прекращении сезонной смены времени до 2021 года.

Совет министров ЕС по вопросам транспорта рассмотрит реализацию вопроса по отмене переходов на летнее и зимнее время в практической плоскости уже в июне текущего года.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Еврокомиссии .

Такое предложение основывается на нескольких факторах, включая результаты общественных консультаций, которые были проведены в июле-августе 2018 года, во время которых Еврокомиссия получила 4,6 млн ответов от всех 28 стран-членов, в подавляющем большинстве - с поддержкой отмены сезонного изменения времени.

"Члены Европейского парламента направили четкий сигнал: они хотят остановить сезонные переводы времени до 2021 года. Это прямо касается каждого, кто проживает в Евросоюзе, и это упростит для этих людей жизни. Я в полной мере понимаю необходимость достижения скоординированного подхода к этому вопросу со стороны всех стран-членов, в частности, в том, каким будет их выбор относительно стандартного времени ", - отметила по этому поводу Еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булк (Violeta Bulc).

В ЕП приняли резонансную директиву об авторском праве

По ее словам, чиновники стран ЕС будут искать скоординированный ответ на эти вопросы во время Совета министров ЕС по вопросам транспорта в июне текущего года.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года в речи перед Европарламентом Президент Еврокомиссии предложил отменить сезонный перевод часов во всей Европе, и одновременно предоставить странам-членам возможность определиться, какое постоянное время они намерены оставить - "зимнее", или "летнее".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Еврокомиссия, Зимнее время, Перевод часов, Летнее время, Совет министров ЕС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
02 Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили бойца
03 Наталья Могилевская переезжает в другой город
04 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
05 Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы
СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы
Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента
Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента
Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ
Полезные фрукты для людей с диабетом
Полезные фрукты для людей с диабетом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь