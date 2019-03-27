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В СММ ОБСЕ назначили нового председателя

В СММ ОБСЕ назначили нового председателя
14:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Новым председателем СММ ОБСЕ назначен турецкий дипломат Яшар Халит Чевик.

Новым председателем Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назначен турецкий дипломат Яшар Халит Чевик, который на этом посту заменит Эртурула Апакана.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Роберта Палладино.

”Соединенные Штаты приветствуют назначение посла Яшара Халит Чевика из Турции председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Поскольку ОБСЕ отмечает пятую годовщину создания СММ, мы признаем критическое наблюдение, которое она осуществляет относительно спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины”, - отметили в Госдепартаменте .

Также в США засвидетельствовали уважение председателю СММ Апакану, который покидает пост, за его лидерство в отстаивании принципов миссии и за его преданность ”улучшению её безопасности и эффективности”.

”Мы выражаем благодарность наблюдателям и сотрудникам СММ за ценный вклад в работу этой миссии и их самоотверженную службу в сложных и порой опасных условиях. Значительный опыт работы посла Чевика на государственной службе в качестве дипломата сделал его вполне подготовленным для этой должности”, - отмечается в заявлении.

”Соединенные Штаты настоятельно призывают все страны-участницы ОБСЕ подтвердить поддержку СММ. Мы призываем Россию и силы, которые она вооружает, тренирует, возглавляет и воюет на их стороне в Украине, позволить СММ иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ”, - говорится в заявлении.

Как сказано на сайте Министерства иностранных дел Турции, на должность нового председателя СММ претендовали шесть кандидатов. Апакан в должности председателя СММ находится со 2 апреля 2014 года и вскоре его срок истекает.

Ранее сообщалось, заместителем главы Специальной мониторинговой миссию (СММ) ОБСЕ в Украине стала Антье Граве, работавшая ранее с ООН, Европейским Союзом и правительством Германии.

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Все по теме:

ЕС, Турция, СММ ОБСЕ, Эртуруль Апакан, Роберт Палладино, Яшар Халит Чевик.
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