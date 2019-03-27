Экс-глава Минобороны СССР получил 10 лет тюрьмы в Литве

Новости мира: В Литве к 10 годам тюрьмы приговорили экс-министра обороны СССР

Окружной суд Вильнюса признал виновными бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова в военных преступлениях и преступлениях против человечества в деле о событиях 13 января 1991 года . Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство BNS.

По информации издания, коллегия судей Окружного суда Вильнюса приговорила 94-летнего экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы. Бывший офицер КГБ Михаил Головатов приговорен к 12 годам тюрьмы. Также к 14 годам лишения свободы был приговорен бывший командир гарнизона советской армии в Вильнюсе Владимир Учопчик.

Всего по указанному делу были выдвинуты обвинения против 67 граждан России, Белоруссии и Украины.

В издании отметили, что большинство обвиняемых находятся вне юрисдикции литовских судов, лишь два бывших советских офицера предстали перед судом – Юрий Мелис, который был арестован в Литве в 2014 году и Геннадий Иванов, проживающий в Вильнюсе.

Приговор Мелиса еще не опубликован. А Геннадий Иванов был приговорен к четырем годам лишения свободы. Он будет оставаться на свободе до вступления приговора в законную силу, поскольку суд не вынес постановление об его аресте.

Как подчеркнули в издании, по этому делу около тысячи человек было опрошено в качестве свидетелей.

Напомним, в ночь на 13 января 1991 года 14 человек были убиты, более 700 получили ранения от действий военнослужащих армии Советского Союза, обстрелявших Вильнюсскую телебашню и здание Радиотелевизионного комитета во время массовых акций в столице Литвы.