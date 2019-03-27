На стадионе в Германии утечка аммиака: множество пострадавших

Новости мира: В Германии 14 человек пострадали от утечки аммиака на ледовом стадионе.

В немецком городе Штраубинг в результате утечки токсичного аммиака на местном ледовом стадионе пострадали по меньшей мере 14 человек.

Об этом сообщает местная телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Полиция сообщала сначала о 60 пострадавших, однако позже скорректировала данные.

Сообщается, что утечка аммиака произошла утром в среду во время ремонтных работ на стадионе.

Пожарные проводят масштабную операцию на ледовом стадионе, среди них есть несколько пострадавших.

Пострадавшие в основном жаловались на раздражение глаз и дыхательных путей.

Из-за утечки эвакуировали ближайшую школу и жителей близлежащих домов. Местным жителям советуют избегать района, где произошла утечка, и держать двери и окна закрытыми.

Аммиак (NH3) является бесцветным, ядовитым газом с резким удушающим запахом. Соединение, состоящее из азота и водорода, имеет сильный коррозионное воздействие на легкие, кожу и глаза - вдыхание более высоких концентраций может вызвать опасные для жизни травмы. Аммиак и продукт его превращения аммоний являются загрязнителями воздуха, которые в значительной степени способствуют деградации земельных и водных экосистем.