Мэй пообещала уйти в отставку, но при условии

Новости мира: Премьер Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если Brexit случится по ее сценарию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала депутатам-консерваторам на закрытом заседании, что она уйдет с должности премьер-министра после того, как обеспечит Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Она пообещала уйти в отставку перед следующим этапом переговоров с ЕС, но только если тори (британские консерваторы - ред.), которые пока отказываются поддержать ее соглашение, наконец дадут согласие.

"Я не останусь на посту для следующего этапа переговоров", - сказала Мэй.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. Однако британский парламент уже дважды отклонял соглашение Мэй с Брюсселем, что привело к росту недовольства в Палате общин и правительстве. Без соглашения Британии грозит "жесткий" Brexit.

Мэй объявила о намерении вынести соглашение на третье голосование, однако спикер Палаты общин, воспользовавшись правилом 1604 года, заявил о необходимости внесения изменений в документ. В свою очередь любые изменения должны быть согласованы с ЕС.

Камнем преткновения для принятия соглашения стал так называемый "бекстоп" - защитный механизм, который предотвращает образование жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

Британские депутаты опасаются, что "бекстоп" может навсегда привязать страну к таможенному союзу с ЕС, и потребовали от правительства договориться с ЕС о юридически обязывающей договоренности, которая исключает возможность действия механизма "бесконечно долго". Брюссель отказался от переговоров об изменении соглашения.

Лидеры ЕС согласились продолжить Brexit до 22 мая при условии, что Палата общин одобрит соглашение о выходе.

Если документ не будет утвержден, лидеры ЕС согласились на продление до 12 апреля, требуя от Лондона "определить дальнейшее направление этой даты".