Евросоюз требует Россию прекратить произвол в Крыму (Видео)

Новости мира: Представители Евросоюза призвали Россию остановить обыски в домах крымских татар и чтить права человека.

В Европейском Союзе отреагировали на недавние происшествия на территории Крыма. Так, на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич в своей речи очертила главные проблемы, с которыми сталкивается население полуострова.

Как сообщает представительница ЕС, жители Крыма сталкиваются с регулярным нарушением их прав и свобод. Внимание привлекли обыски в домах крымских татар, закрытие крымско-татарских СМИ, блокирование работы Меджлиса. Коренные жители постоянно страдают от рейдов полиции.

Пресс-секретарь резюмировала, что причастные к таким незаконным действиям власти должны прекратить террор населения в Крыму, в частности, "остановить произвольные обыски частной собственности". А также обеспечить свободу слова и предупреждать дискриминацию.