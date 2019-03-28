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Избиение безбилетника в метро Барселоны переросло в расистский скандал

Избиение безбилетника в метро Барселоны переросло в расистский скандал
16:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Сотрудники охраны центральной станции метро избили молодого мужчину за отсутствие билета.

В среду, 27 марта, в метро испанской Барселоны на одной из центральных станций произошел инцидент с избиением охранниками молодого человека из-за отсутствия у него билета на проезд, передает газета La Vanguardia.

Отмечается, что избиение, вероятно мигранта, случилось на станции Plaza Catalunya около 21:00 по местному времени. Представители правозащитников EL Racismo засняли на видео момент инцидента, на котором видно, как охранники метро после погони за молодым человеком сбили его с ног и начали избивать. Причиной называется отсутствие у пассажира билета на проезд.

В EL Racismo, осуждая этот жестокий инцидент, назвали случившееся расизмом на фоне непропорциональных действий.

Железнодорожная компания Renfe, нанявшая этих охранников, начала внутреннее расследование инцидента. Девять человек, причастных к избиению в метро, на данный момент отстранены от работы. В компании также осудили действия охранников, независимо от поступков избитого мужчины.

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Испания, Избиение, Метро, Барселона.
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