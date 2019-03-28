60% французов уверены, что их страна находится в состоянии войны с терроризмом

Новости мира: Опрос показал, что половина французов видят военного возможным президентом.

Во Франции 50 процентов граждан считает, что в случае новых терактов на пост президента может быть временно избран военнослужащий. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного компанией Odoxa.

При этом 60 процентов респондентов убеждены в том, что Франция находится в состоянии войны с террористами.

Итоги опроса свидетельствуют о том, что 55 процентов респондентов готовы к исключительным мерам в борьбе с терроризмом и ограничению свобод для обеспечения безопасности.

54 процента респондентов рассчитывают на армию в борьбе с терроризмом. При этом на полицию в борьбе с терроризмом рассчитывают 20 процентов опрошенных, на суды - девять процентов, правительство - семь процентов.