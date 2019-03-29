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Пятница, 29.03.2019

В Турции сильный ветер поднял в небо мужчину с зонтом (Видео)

Мужчина летел по воздуху на зонте из-за ураганного ветра в Турции. Об этом сообщает Daily Sabah. Инцидент произошел 27 марта в провинции Кадирли на юге страны. Сильные порывы ветра унесли турка вместе с большим зонтом, когда он хотел удержать его на месте. По данным СМИ, мужчина не получил никаких травм. "Я в порядке на самом деле. После того как я понял, что зонт будет продолжать идти вверх, я спрыгнул. Я думаю, что поднялся на три или четыре метра", - рассказал он. Однако потерпевший добавил, что у него после этого происшествия болели ноги.
Фото: Твиттер
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