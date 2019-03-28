Совбез ООН усиливает борьбу с "лазейками" финансирования терроризма

Новости мира: Совбез ООН в новой резолюции предлагает усилить борьбу в финансированием терроризма.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию с призывать перекрыть все пути финансирования мирового терроризма, сообщает «Новости ООН».

Согласно информации пресс-службы издания, резолюция в четверг единогласно была одобрена на заседании Совбеза ООН, прошедшего под председательством Жана-Ива, занимающего пост министра по делам Европы и иностранных дел Франции.

Отмечается, что несмотря на значительный прогресс в борьбе с финансовыми потоками террористическим группам, экстремисты постоянно совершенствуют методики получения доходов. Чаще всего они используют законные компании и неправительственные организации, в том числе современные методы проведения платежей. В четверг члены Совета безопасности приняли резолюцию, помогающая пресечь существующие методы получения средств.

В принятом документе содержится призыв к государствам о необходимости привлекать к уголовной ответственности всех причастных. Кроме этого, члены Совбеза ООН требуют повысить прозрачность финансовых операций, создать подразделения финансовой разведки и использовать в полной мере силу Интерпола. В Совбезе ООН также призвали соблюдать международные стандарты из Сорока рекомендациях ФАТФ (Группа разработки финансовых мер).