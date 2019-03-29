Скачать
Пятница, 29.03.2019
Евросоюз выделил Украине более 100 миллионов евро на утепление домов
Евросоюз выделил Украине более 100 миллионов евро на утепление домов
Итоги 28 марта: Корабли НАТО в Одессе, заблокированный Львов и авария в Италии
Итоги 28 марта: Корабли НАТО в Одессе и заблокированный Львов
Роналду пропустит матч с Аяксом в Лиге чемпионов
Роналду пропустит матч с Аяксом в Лиге чемпионов
Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день

В ЕС заключили соглашение на поставку вакцины на случай пандемии гриппа

В ЕС заключили соглашение на поставку вакцины на случай пандемии гриппа
05:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На случай эпидемии гриппа ЕС и Еврокомиссия договорились о поставке вакцины.

Еврокомиссия совместно с 15 странами ЕС заключила рамочное соглашение на поставку вакцины против гриппа по новой процедуре централизованного заказа в рамках медицинских контрмер. Соответствующее сообщение размещено на сайте Еврокомиссии.

“Сегодня мы открыли новую эру в доступе граждан ЕС к вакцине, которая поможет бороться с пандемией гриппа. Страны-члены, подписавшие контракт, могут быть уверены, что их граждане будут иметь доступ к вакцине на случай пандемии по лучшей цене из всех возможных. Это лишь один из примеров, когда вместе мы становимся сильнее и можем добиваться большего”, - отметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Витянис Андрюкайтис.

Вспышка гриппа H1N1, который в 2009 году достиг ЕС эпидемического уровня, обнаружила уязвимые места в системе обеспечения вакцинами населения европейских стран - в частности, сложности в закупке таких вакцин в нужном количестве и по приемлемой цене. Исходя из этого, в 2010 году Европейский Совет поручил Еврокомиссии разработать рамочные правила централизованной закупки вакцин для предотвращения эпидемических болезней.

Вскоре появится лекарство, которое способно побороть грипп

Отмечается, что согласно достигнутой договоренности Бельгия, Хорватия, Кипр, Эстония, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения и Испания, в которых проживает более половины европейского населения, в случае пандемии гриппа будут получать вакцины вовремя и по оптимальной цене. Целью этих усилий является повышение готовности стран реагировать на серьезные трансграничные угрозы в сфере общественного здоровья и предпринимать скоординированные действия для опережения таких угроз. Как говорится в сообщении, Еврокомиссия продолжает переговоры с несколькими европейскими фармакологическими компаниями, которые заинтересованы принять участие в проекте подготовки специфических контрмер медицинского характера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Вакцина, Еврокомиссия, Эпидемия, Соглашение, Грипп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Янукович и Манафорт "отмывались" через один шведский банк
03 Аваков развеял мифы о возможностях радикалов повлиять на выборы
04 Леонардо Ди Каприо выставил в своем Instagram фото украинского фотографа
05 Кандидат в президенты потратил почти весь бюджет на распечатку своей песни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На севере Италии столкнулись два поезда
На севере Италии столкнулись два поезда
Курс валют на 29 марта: валюта продолжает дорожать
Курс валют на 29 марта: валюта продолжает дорожать
До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
Рецепт дня: постные блинчики с гречкой
Рецепт дня: постные блинчики с гречкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь