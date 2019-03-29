В ЕС заключили соглашение на поставку вакцины на случай пандемии гриппа

Новости мира: На случай эпидемии гриппа ЕС и Еврокомиссия договорились о поставке вакцины.

Еврокомиссия совместно с 15 странами ЕС заключила рамочное соглашение на поставку вакцины против гриппа по новой процедуре централизованного заказа в рамках медицинских контрмер. Соответствующее сообщение размещено на сайте Еврокомиссии.

“Сегодня мы открыли новую эру в доступе граждан ЕС к вакцине, которая поможет бороться с пандемией гриппа. Страны-члены, подписавшие контракт, могут быть уверены, что их граждане будут иметь доступ к вакцине на случай пандемии по лучшей цене из всех возможных. Это лишь один из примеров, когда вместе мы становимся сильнее и можем добиваться большего”, - отметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Витянис Андрюкайтис.

Вспышка гриппа H1N1, который в 2009 году достиг ЕС эпидемического уровня, обнаружила уязвимые места в системе обеспечения вакцинами населения европейских стран - в частности, сложности в закупке таких вакцин в нужном количестве и по приемлемой цене. Исходя из этого, в 2010 году Европейский Совет поручил Еврокомиссии разработать рамочные правила централизованной закупки вакцин для предотвращения эпидемических болезней.

Отмечается, что согласно достигнутой договоренности Бельгия, Хорватия, Кипр, Эстония, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения и Испания, в которых проживает более половины европейского населения, в случае пандемии гриппа будут получать вакцины вовремя и по оптимальной цене. Целью этих усилий является повышение готовности стран реагировать на серьезные трансграничные угрозы в сфере общественного здоровья и предпринимать скоординированные действия для опережения таких угроз. Как говорится в сообщении, Еврокомиссия продолжает переговоры с несколькими европейскими фармакологическими компаниями, которые заинтересованы принять участие в проекте подготовки специфических контрмер медицинского характера.