На севере Италии столкнулись два поезда

Новости мира: В результате столкновения двух итальянских поездов пострадали десятки людей.

По меньшей мере 50 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на севере Италии.

Авария произошла в провинции Комо, сообщает газета Leggo. Большего числа пострадавших удалось избежать, потому что поезда столкнулись на низкой скорости.

Причиной аварии стало отправление одного из поездов со станции Инвериго на "красный" сигнал семафора. В то же время машинист вовремя заметил поезд, следовавший навстречу, и резко затормозил. В результате столкновения пассажиры получили легкие травмы.

Напоминаем, в метро Гонконга в ночь на 18 марта столкнулись два пустых поезда, в результате чего пострадали машинисты. Об этом сообщает RTHK.

Как отмечается, авария произошла возле станции "Сентрал" в деловом центре города во время тестирования новой сигнальной системы. В результате столкновения один из поездов сошел с рельсов, его вагоны были разорванные.