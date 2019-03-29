В Польше перестраховались на случай "жесткого" Brexit

Новости мира: В Польше подписан закон, защищающий интересы граждан-клиентов финучреждений Великобритании в случае "жесткого" Brexit.

Президент Польши Анджей Дуда в пятницу подписал закон, предусматривающий подготовку страны к жесткому Brexit, в частности защита клиентов британских финансовых структур, передает «Польское Радио».

Закон позволяет гарантировать выполнение кредитных соглашений и договоров, подписанных до выхода Великобритании из ЕС без соглашения (т. н. «жесткий» Brexit). Подписанный Дудой закон вступает в силу одновременно с Brexit, но в случае, если не будет подписано соглашение.

По словам премьер-министра Матеуш Моравецкий, Польша поддерживает вероятную отсрочку выхода Великобритании из ЕС. Это он заявил по итогам встречи с переговорщиком по Brexit Мишелем Барнье.

Моравецкий заявил, что Польша открыта к предложениям Лондона о продлении выхода из ЕС «будь то на 6, 9 или все 12 месяцев». В Польше считают это приемлемыми мерами, учитывая желание полной отмены Brexit.

Пятница, 29 марта - это тот день, когда, согласно графику, установленному еще два года назад, Британия должна была выйти из ЕС, однако из-за неспособности премьера Терезы Мэй заставить парламент поддержать ее соглашение о Brexit в пятницу выход не состоится.