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Проваленное голосование по Brexit: ЕС соберет внеочередной саммит

Проваленное голосование по Brexit: ЕС соберет внеочередной саммит
17:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Внеочередной саммит ЕС пройдет 10 апреля в связи с решением Палаты общин по Brexit.

Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил о созыве чрезвычайного саммита ЕС в связи с итогом голосования по соглашению о Brexit в британском парламенте.

"Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", - написал Д.Туск в своем Twitter в пятницу сразу после голосования в Лондоне.

Члены британской Палаты общин в пятницу проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Трансляцию голосования вели британские телеканалы.

Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутата. В поддержку документа проголосовали 286 членов Палаты общин.

На голосование была вынесена только юридически обязывающая часть сделки с ЕС по Brexit: соглашение о выходе из Евросоюза. Вторую часть сделки - политическую декларацию по будущим отношениям с ЕС - члены Палаты общин в пятницу не рассматривали.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС является юридически обязывающим документом, в котором обозначены условия выхода Великобритании из ЕС. В том числе туда внесено положение о "страховочном плане" по ирландской границе, которое вызвало значительное недовольство среди британских депутатов.

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Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта решили перенести эту дату.

Теперь Т.Мэй предстоит до 12 апреля представить ЕС свой дальнейший план по Brexit, в противном случае страна покинет ЕС в этот день без сделки.

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ЕС, Великобритания, Дональд Туск, Brexit.
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