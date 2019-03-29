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Эстония призывает РФ прекратить давление на крымских татар

Эстония призывает РФ прекратить давление на крымских татар
19:23 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: МИД Эстонии сделал заявление по ситуации с давлением на крымских татар в оккупированном Крыму.

Эстония призвала Россию прекратить противоправные действия против крымских татар на оккупированном полуострове.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии, сообщает "Европейская правда".

"Давление на крымских татар должно закончиться - глубоко обеспокоены после услышанных отчетов об обысках домов и задержаниях в незаконно аннексированном Россией Крыму. Ухудшение ситуации с правами человека неприемлемо. Мы внимательно следим за ситуацией", - говорится в сообщении.

Ранее Госдепартамент США осудил Россию за задержание 23 жителей Крыма, которых обвиняют в участии в организации Хизб ут-Тахрир.

27 марта в Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

23 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых. Киевский районный суд Симферополя в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных во время обысков до 15 мая.

Госдеп США призывает Россию освободить арестованных крымских татар

Европейский Союз призвал Россию прекратить произвольные обыски в домах крымских татар и гарантировать соблюдение основополагающих прав на территории незаконно аннексированного полуострова.

МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму, призвал международное сообщество отреагировать на них, в частности, усилить санкции против РФ.

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Эстония, Россия, Крымские татары, Оккупированный Крым.
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