Косово запретило все азартные игры из-за двойного убийства в казино

Новости мира: Правительство Косово ежегодно получало около 20 миллионов евро за счет налогов на азартные игры.

Косово запретило все азартные игры в течение следующего десятилетия в попытке пресечь преступность после убийства двух сотрудников казино на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В последние годы в Косово стали очень популярны, в частности, ставки на спорт. Косово считается одним из самых бедных уголков Европы, где безработица затрагивает около трети населения.

Премьер-министр Рамуш Харадинай после утверждения парламентом законопроекта сказал, что эта мера была направлена на "укрепление общественной безопасности".

"Мы не допустим, чтобы эти места стали аренами преступлений, уносящих жизни людей", - сказал он.

В начале марта в двух казино были убиты двое людей. По подозрению в одном из убийств арестован полицейский.

В преддверии запрета полиция закрыла большинство из 470 игорных заведений в Косово.

Популярность казино росла еще и из-за того, что в январе в соседней Албании также был введен запрет на азартные игры.