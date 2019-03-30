В Словакии проходит второй тур выборов президента

Новости мира: В Словакии в субботу, 30 марта, в стране проходит второй тур выборов главы государства, на пост претендуют Зузана Чапутова и Милош Шефчович.

30 марта словаки во втором туре выбирают нового главу государства. На пост претендуют оппозиционерка Зузана Чапутова и вице-президент Еврокомиссии Милош Шефчович - кандидат от партии власти Smer. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.sk.

Избирательные участки открыты с 8 до 23 по Киеву. Проголосовать могут около 4,45 млн избирателей. Чтобы выиграть второй тур президентских выборов, достаточно получить более 50% голосов.

Чапутова в первом туре получила поддержку 40,57% голосов избирателей, Шефчович - 18,66%. И Чапутова, и Шевчович, считаются дружественными к Украине политиками.

Президент в Словакии - в основном церемониальная должность, но он имеет ограниченные права ветировать принятые парламентом законы, назначать премьер-министра и судей Конституционного суда.

Напомним, на пост президента в первом туре выборов претендовали 13 кандидатов, более 4,45 млн граждан, проживающих дома и за рубежом, могли проголосовать. Выборы обошлись в более 12,7 млн евро.