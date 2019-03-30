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Лидер Эстонии с тяжелым рюкзаком прошла 30 км с военными (Фото, Видео)

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Лидер Эстонии с тяжелым рюкзаком прошла 30 км с военными (Фото, Видео)
16:10 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: Президент Эстонии Керcти Кальюлайд совершила марш-бросок вместе с военными, отмечая 15-ю годовщину вступления страны в НАТО.

Президент Эстонии Керcти Кальюлайд приняла участие в традиционном скаутском марш-броске, к которому присоединилось 1300 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

"Сегодняшний старт - отличный способ для меня провести время с военнослужащими, союзниками и таким образом отметить то, что Эстония присоединилась к НАТО 15 лет назад", - сказала Кальюлайд, которая впервые принимала участие в марш-броске.

У участников было 8 часов, чтобы пройти 30-километровый путь, который в основном пролегал на территории центрального полигона Сил обороны, но также и на прилегающей к нему территории.

В экипировке военнослужащих Сил обороны и представителей силовых структур были служебное оружие и 10-килограммовый рюкзак, на них была полевая форма. Другие участники несли рюкзаки по 15 кг, но могли преодолеть дистанцию и без дополнительной ноши.

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Все по теме:

НАТО, Президент Эстонии, Керcти Кальюлайд, Марш-бросок, Военные Эстонии.
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