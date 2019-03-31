Папа Римский: Проблему миграции никогда не решить с помощью физических барьеров

Новости мира: Папа Франциск сказал, что именно может остановить миграцию.

Папа Римский Франциск во время визита в Марокко заявил, что проблему миграции никогда не решить с помощью физических барьеров, вместо этого нужно достичь социальной справедливости и устранить экономические дисбалансы.

Об этом информирует Reuters.

"Папа Франциск заявил в субботу, что проблему миграции никогда не решить с помощью физических барьеров, вместо этого нужно достичь социальной справедливости и исправить мировой экономический дисбаланс", - говорится в сообщении.

Он добавил, что в решении вопроса не поможет также разжигание страха или лишение помощи тех, кто законно стремится к лучшей жизни для себя и своей семьи.

Папа Франциск, который сделал защиту мигрантов и беженцев ключевой частью своей проповеди сказал, что обеспокоен их "часто горькой" судьбой, а страны, принимающие этих людей, должны признать, что мигранты вынуждены покидать свои родные места из-за бедности и политической нестабильности.