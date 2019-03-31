Впервые президентом Словакии может стать женщина: Результаты опросов второго тура

Новости мира: Согласно опросу, оппозиционерка Чапутова выиграла президентские выборы в Словакии.

Оппозиционный кандидат Зузанна Чапутова получает убедительную победу на президентских выборах в Словакии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.sk.

Выборы в Словакии завершились в 22 часа по местному времени. Сразу после этого были обнародованы результаты опросов.

Согластно результатам агентства "Фокус" для телеканала Markíza, Зузана Чапутова получила 55,2% голосов. За ее оппонента - выдвиженца партии власти SMER, вице-президента Еврокомиссии Шефчовича отдали голоса 44,8% словаков.

Альтернативное исследование, проведенное MEDIA RTVS показывает еще более убедительную победу оппозиционерки - 60,5% против 39,5%.

Напомним, в первом туре за Зузанну Чапутову отдали голоса 40,57% избирателей, за Шефчовича - 18,66%. И Чапутова, и Шефчович, считаются в целом дружественными Украине политиками. Однако Чапутова более однозначно выступает за европейскую перспективу для Киева и за продолжение санкций против РФ.

Президент в Словакии - в основном церемониальная должность, но он имеет ограниченные права ветировать принятые парламентом законы, назначать премьер-министра и судей Конституционного суда.