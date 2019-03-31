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Четыре балканских стран подписали декларацию об усилении энергобезопасности региона

Четыре балканских стран подписали декларацию об усилении энергобезопасности региона
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Четыре балканских страны выступили за усиление энергобезопасности в регионе.

Руководители Румынии, Болгарии, Греции и Сербии убеждены в необходимости консолидации европейской и региональной энергетической безопасности.

Об этом говорится в совместной декларации, подписанной президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министрами Румынии Виорикой Дэнчилэ, Болгарии Бойко Борисовым и Греции - Алексисом Ципрасом, сообщает корреспондент Укринформа.

Заявление принято по итогам четырехсторонней встречи, которая прошла в Бухаресте

"Мы выражаем свою твердую убежденность в необходимости консолидации энергетической безопасности как на европейском, так и на региональном уровне. Уделяем особое внимание объединению газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии и Сербии, что является ключевым элементом европейской энергетической безопасности", - говорится в декларации.

В документе подчеркивается, что все четыре государства объединят свои усилия для диверсификации источников энергопоставок путем создания в странах Центральной и Юго-Восточной Европы современной газовой и электрической инфраструктуры.

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Отмечается также, что стороны уделят особое внимание процессам европейской интеграции государств Западных Балкан, а Румыния, Греция и Болгария выразили готовность оказать всестороннюю помощь Сербии в реализации курса на сближение с Евросоюзом.

Руководители четырех государств договорились об углублении всестороннего взаимодействия в этом формате с целью укрепления европейской и региональной безопасности.

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Греция, Румыния, Сербия, Болгария, Бойко Борисов, Алексис Ципрас, Александр Вучич, Виорика Дэнчилэ.
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