Эрдоган: Мы обязательно добьемся урегулирования сирийского вопроса

Новости мира: Эрдоган обещает решить сирийский вопрос.

Турция решительно настроена урегулировать сирийский вопрос, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле.

Об этом информирует Anadolu.

"По словам турецкого лидера, этот вопрос останется приоритетом повестки дня официальной Анкары на период после муниципальных выборов 31 марта", - говорится в сообщении.

"Мы обязательно добьемся урегулирования сирийского вопроса, по возможности - за столом переговоров, или предпримем шаги на местах", - пообещал Эрдоган.

Как отмечается, он также заявил, что в случае, если США не устранят угрозу терроризма в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат, Турция предпримет все необходимые шаги в данном направлении. Подготовка к операции завершена, подчеркнул турецкий лидер.