В Эстонии украинцы активно голосуют на выборах президента Украины

Новости мира: По словам дипломата, много граждан Украины хотят проголосовать на выборах Президента.

Граждане Украины, которые голосуют в украинском посольстве в Эстонии, показывают высокую активность на выборах Президента. Об этом сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в Twitter, передает УНН.

Приємно бачити, як багато громадян України хочуть проголосувати на виборах Президента України в Естонії #Вибори2019 pic.twitter.com/vTo3MdNxqc — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 31 марта 2019 г.

"Приятно видеть, как много граждан Украины хотят проголосовать на выборах Президента Украины в Эстонии", - сообщила украинский дипломат.

Голосование проводится сегодня с 8:00 до 20:00 в помещении посольства Украины в Эстонской Республике в Таллинне.

Выборы президента Украины проходят в воскресенье, 31 марта 2019 года. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00. Пo Украине явка на выборах Президента на 11:00, по последним обновленным данным, составляет 16,65%.