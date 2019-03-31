Школьница из Швеции получила "Золотую камеру" за борьбу с изменениями климата

Новости мира: 16-летней школьнице из Швеции Грете Тунберг, которая получила известность благодаря акциям в защиту климата, вручили престижную награду в Германии.

Шведская школьница и активистка движения за защиту климата Грета Тунберг стала лауреатом немецкой награды в области кино и масс-медиа "Золотая камера". Церемония вручения престижной награды состоялась в субботу в Берлине, сообщает DW.

"Сама 16-летняя школьница с синдромом Аспергера посвятила свою награду защитникам Гамбахского леса и призвала знаменитостей предупредить человечество об угрозе, которую представляют изменения климата", - говорится в сообщении.

По словам Тунберг, человечество стоит "на распутье своей истории".

Школьница также назвала комичным то обстоятельство, что подростки вынуждены пропускать занятия в школе, чтобы выступить с протестом против уничтожения их будущего.

Как сообщалось, в пятницу более 20 тысяч человек, в основном школьников, вышли в Берлине на демонстрацию в защиту климата, пройдя от Министерства экономики и энергетики до Бранденбургских ворот.

Массовость пятничной акции в Берлине была связана, не в последнюю очередь, с приездом в немецкую столицу инициатора движения, 16-летней шведской активистки Греты Тунберг, которая выступила перед присутствующими на Парижской площади.

Сама Тунберг начала протестовать против недостаточных мер по защите климата летом 2018 у парламента в Стокгольме. Мировое внимание она привлекла к себе своими выступлениями на политических конференциях. В рамках ее приезда в Германии ей будет вручена награда за защиту климата.

Уже в течение многих месяцев девушка по пятницам вместо уроков в школе выходит на пикет по защите климата. В частности, в марте этого года она участвовала в пятничных демонстрациях подростков в Гамбурге и Берлине. Ее примеру последовали десятки тысяч школьников, в том числе и в Германии. Еще в 2018 году она попала в 25 наиболее влиятельных подростков мира, а в марте 2019 группа шведских и норвежских политиков выдвинула Тунберг на Нобелевскую премию мира.