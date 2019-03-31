Истребители НАТО проведут тренировки в эстонском небе

Новости мира: На следующей неделе истребители ВВС Германии Eurofighter будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

Истребители ВВС Германии Eurofighter продолжат тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии на следующей неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ERR.

Отмечается, что на следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.

Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров и, как обещают военные, вдали от населенных пунктов, сообщила в воскресенье, 31 марта, пресс-служба Сил обороны Эстонии.

Также, истребители ВВС Германии Eurofighter продолжат тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии на следующей неделе.