Самолет с россиянами потерпел крушение в Германии

Новости мира: Легкомоторный самолет с россиянами на борту разбился в Германии.

Представители управления расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU) выехали на место крушения самолета с россиянами на борту, сообщил корреспонденту представитель ведомства.

"Трое коллег выехали на место, примерно в 22.00 они будут там", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье вечером на подлете к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах (EDFE) разбился легкомоторный, предположительно, шестиместный самолет, с одним пилотом в составе экипажа и двумя россиянами на борту. Как сообщила полиция ФРГ, самолет сгорел, люди погибли. Пресс-служба российской авиакомпании S7 сообщила, что в катастрофе погибла совладелица компании Наталия Филева.

Эгельсбах - это коммуна на территории федеральной земли Гессен.