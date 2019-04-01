6 миллионов британцев требуют отменить Brexit

Новости мира: Петицию об отмене Brexit подписали более 6 млн человек.

Петицию с требованием отмены Brexit и сохранения Великобритании в составе Евросоюза подписали уже более 6 млн человек, сообщает УНН.

Сбор подписей на сайте британского парламента начался 20 февраля. Эта петиция уже установила абсолютный рекорд по числу подписей среди когда-либо размещенных на сайте правительства. Согласно действующей в Великобритании процедуре петиции, набравшие более 10 тысяч подписей, должны быть рассмотрены кабинетом министров, а после достижения отметки в 100 тысяч документ должны рассмотрена в парламенте.

Британское правительство уже заявило, что от Brexit отказываться не будет, так как намерено уважать результаты референдума 2016 года.

Ранее Палата общин парламента Великобритании в третий раз проголосовала против соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Теперь Великобритания должна либо предложить альтернативный вариант действий до 12 апреля, либо покинуть Евросоюз в этот день без сделки. Daily Telegraph сообщает, что Тереза Мэй планирует провести четвертое голосование в парламенте по сделке с ЕС по Brexit.