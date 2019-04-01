Появилось видео с места крушения самолета совладелицы российской авиакомпании

Немецкие СМИ обнародовали видео с места крушения бизнес-джета, на котором летела совладелец российской авиакомпании S7 Наталия Филева. В результате крушения самолета погибли три человека. На кадрах - дымящиеся обломки самолета и сотрудники спасательных служб, которые работают на месте катастрофы. Ране сообщало о том, что в результате катастрофы самолета в Германии погибла совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева. Бизнес-джет Epic-LT разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Самолет летел во Франкфурт-на-Майне из Франции Погибшая Наталья Филева была одной из самых богатых россиянок - она председатель совета директоров авиакомпании S7 и ее совладелец. В прошлом году ее личное состояние оценивалось журналом Forbes в 600 млн долларов. Она была наравне со своим мужем совладельцами крупнейшей частной авиакомпании России - S7 Group, куда входят 15 других компаний. По пассажиропотоку авиакомпания S7 уступала на территории России только "Аэрофлоту". Наталье Филевой было 55 лет