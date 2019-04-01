Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 01.04.2019

Появилось видео с места крушения самолета совладелицы российской авиакомпании

Немецкие СМИ обнародовали видео с места крушения бизнес-джета, на котором летела совладелец российской авиакомпании S7 Наталия Филева. В результате крушения самолета погибли три человека. На кадрах - дымящиеся обломки самолета и сотрудники спасательных служб, которые работают на месте катастрофы. Ране сообщало о том, что в результате катастрофы самолета в Германии погибла совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева. Бизнес-джет Epic-LT разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Самолет летел во Франкфурт-на-Майне из Франции Погибшая Наталья Филева была одной из самых богатых россиянок - она председатель совета директоров авиакомпании S7 и ее совладелец. В прошлом году ее личное состояние оценивалось журналом Forbes в 600 млн долларов. Она была наравне со своим мужем совладельцами крупнейшей частной авиакомпании России - S7 Group, куда входят 15 других компаний. По пассажиропотоку авиакомпания S7 уступала на территории России только "Аэрофлоту". Наталье Филевой было 55 лет
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Германия, ФРГ, Самолет, Катастрофа, Падение самолета, Франкфурт-Эгельсбах.
04:12 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь