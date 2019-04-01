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Пробки и задержки в движении: общественный транспорт в Берлине остановился

Пробки и задержки в движении: общественный транспорт в Берлине остановился
12:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В Берлине работники общественного транспорта 1 апреля объявили забастовку, они требуют повышения зарплат и улучшения рабочих условий.

Работники общественного транспорта Берлина на весь день 1 апреля объявили забастовку, акция считается предупредительной, ее проводят представители отделений профсоюзов Verdi.

Причиной забастовки стал тарифный конфликт между профсоюзами и работодателем, профсоюзы хотят повышения зарплат и улучшения рабочих условий. Бастуют сотрудники Берлинского транспортного общества BVG, оно насчитывает примерно 14 тыс. 500 работников трамваев, метро и автобусов.

СМИ сообщают о задержках в движении такси, во всем городе работает только городская электричка S-Bahn. Аэропорт "Тегель", например, организовал дополнительные автобусы от ближайшей ее станции.

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Железную дорогу акция не затронула. В остальном же в распоряжении горожан остались личные машины и велосипеды. Из-за этого обычно полупустые дороги в понедельник оказались переполнены, на улицах и перекрестках образовались пробки.

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Все по теме:

Требование, Повышение зарплат, Забастовка в Берлине, Работники общественного транспорта, Улучшение рабочих условий.
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