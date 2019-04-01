Во французском элитном доме престарелых произошло массовое отравление, есть жертвы

Новости мира: В городе Лерм на юге Франции, предположительно от пищевого отравления, скончались пять постояльцев дома престарелых, еще 17 пострадали.

Во Франции в одном из домов престарелых погибли четыре постояльца, еще более 20 госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Инцидент произошел в доме престарелых в городе Лерм, к югу от Тулузы. В 22 человек после в воскресенье после обеда начали проявляться симптомы отравления, включая рвоту. Пятнадцать из 82 жителей остаются в тяжелом состоянии.

В региональном агентстве здравоохранения сообщили, что пищевые продукты были изъяты для анализа.

"Мы подозреваем пищевое отравление, так как эти события произошли после еды", - сказал заместитель прокурора города, добавив, что кухни также проверяются.

Дом престарелых, открытый в 2006 году, работает по решению французского правительства, но управляется частной фирмой Korian, которая управляет крупнейшей сетью домов престарелых в Европе, имея 800 объектов и в пяти странах на 78 тысяч коек.