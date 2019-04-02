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Спрос на электромобили в Норвегии обошел спрос на автомобили с ДВС

Спрос на электромобили в Норвегии обошел спрос на автомобили с ДВС
04:22 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира: В Норвегии продажи электромобилей впервые превысили продажи классических авто.

В Норвегии в марте этого года продажи электромобилей впервые превысили продажи обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Кристина Бу, генеральный секретарь Норвежской ассоциации электрического транспорта, заявила в понедельник, что 58,4% новых автомобилей, которые были проданы в стране в марте, имели питание от батареи, назвав эту цифру "исторически высокой".

По ее словам, доля электрических автомобилей на рынке в первые три месяца 2019 года составила 48,4% и, как ожидается, будет колебаться на уровне около 50% в течение всего года.

"Норвегия показывает всему миру, что электрический автомобиль может заменить автомобили, работающие на бензине и дизельном топливе, и быть важным вкладом в борьбу за снижение выбросов СО2", - сказала Бу.

Норвегия создала большие стимулы для увеличения продаж электрических автомобилей.

В частности, она отказалась от больших импортных пошлин, регистрации и налогов для покупателей электрических автомобилей, чтобы увеличить продажи. Владельцы не платят дорожные сборы и используют автобусные полосы в перегруженных центрах городов.

Сообщается, что такие льготы будут действовать до 2021 года.

Парламент Норвегии проголосовал за то, чтобы к 2025 году все новые автомобили, продаваемые в стране, были электрическими.

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Электромобиль, Норвегия, Продажи, Кристина Бу.
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