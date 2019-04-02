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Власти Грузии запретили пластиковые пакеты

Власти Грузии запретили пластиковые пакеты
06:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Грузии запретили продажу пластиковых пакетов.

Власти Грузии запретили производство, импорт и продажу пластиковых пакетов любой толщины.

Об этом сообщает Грузия Online.

"В Грузии запрещено производство, импорт и продажа пластиковых пакетов любой толщины", - говорится в сообщении.

За нарушение правил регулирования предприниматель будет оштрафован на 500 лари (около пяти тысяч гривен) и у него конфискуют товар.

В случае повторения нарушения сумму санкций будет удвоена.

Производителей пакетов будет контролировать Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Надзор за импортом будет осуществлять Таможенная служба, Министерство финансов. Местных реализаторов будут проверять органы местного самоуправления.

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Грузия, Защита окружающей среды, Пластиковые пакеты.
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