Власти Грузии запретили пластиковые пакеты

Власти Грузии запретили производство, импорт и продажу пластиковых пакетов любой толщины.
Об этом сообщает Грузия Online.
"В Грузии запрещено производство, импорт и продажа пластиковых пакетов любой толщины", - говорится в сообщении.
За нарушение правил регулирования предприниматель будет оштрафован на 500 лари (около пяти тысяч гривен) и у него конфискуют товар.
В случае повторения нарушения сумму санкций будет удвоена.
Производителей пакетов будет контролировать Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
Надзор за импортом будет осуществлять Таможенная служба, Министерство финансов. Местных реализаторов будут проверять органы местного самоуправления.