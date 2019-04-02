Президент Эстонии запросила встречу с Путиным

Посольство Эстонии в Москве направило в МИД РФ ноту, в которой просит о встрече президента Керсти Кальюлайд с российским лидером Владимиром Путиным во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля.
Об этом заявила глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Каиде Ахер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.
"Нота была передана, но ответ пока не получен", - добавила Ахер.
На прошлой неделе в Кремле говорили, что со стороны Эстонии пока не было инициатив относительно возможной встречи между Путиным и Кальюлайд, но не исключали, что такая встреча возможна.
Как сообщалось, президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля. В столице России она примет участие в открытии отремонтированного здания посольства Эстонии.
Последний раз президент Эстонии посещал Россию 8 лет назад.