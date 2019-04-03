Цукерберг: Facebook не может гарантировать безопасные выборы в ЕС

Новости мира: Facebook гораздо лучше борется с вмешательством в выборы, однако не может гарантировать безопасность процесса во время выборов в Европарламент.

Марк Цукерберг заявил, что хотя Facebook гораздо лучше, чем в 2016 году, борется с вмешательством в выборы, но не может гарантировать, что сайт не будет использован для подрыва выборов в Европейский парламент, которые состоятся в мае. Об этом сообщает Reuters.

"Это постоянная гонка вооружений, в которой мы постоянно наращиваем оборону, и эти изощренные правительства также развивают свою тактику", - сказал Цукерберг.

Отмечается, что после того, как Россия использовала Facebook и другие социальные сети, чтобы повлиять на выборы и привести к победе Дональда Трампа, Facebook мобилизировал все свои ресурсы и персонал на защиту выборов в ЕС 26 мая.

"Мы, безусловно, добились большого прогресса. Но нет, я не думаю, что кто-то может гарантировать в мире безопасность и полностью решить эту проблему, так как есть целые государства, которые пытаются вмешаться в выборы", - сказал Цукерберг.

Под давлением со стороны ЕС сделать больше для защиты от иностранного вмешательства в предстоящие выборы, Facebook на прошлой неделе ужесточил свои правила политической рекламы в Европе. Соцсеть также объявила о планах наращивания усилий по борьбе с дезинформацией в преддверии голосования и сотрудничестве с немецким информационным агентством DPA, чтобы усилить проверку фактов.