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Палата общин Британии поддержала отсрочку Brexit

Палата общин Британии поддержала отсрочку Brexit
04:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Парламент Британии поддержал перенос Brexit.

Законопроект, обязывающий Терезу Мэй попросить ЕС отложить Brexit, в Палате общин поддержали с перевесом в один голос. Об этом информирует DW.

“Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, который обязывает правительство попросить у ЕС вновь отсрочить Brexit. Этот документ вечером в среду, 3 апреля, поддержали в третьем чтении 313 членов Палаты общин, против проголосовали 312 парламентариев. Текст документа 4 апреля будет представлен на рассмотрение Палаты лордов”, - говорится в сообщении.

Ничья в Палате общин отменила новые голосования по Brexit

Отмечается, что законопроект, предложенный межпартийной группой депутатов, направлен на то, чтобы предотвратить нерегулируемый выхода Великобритании из ЕС 12 апреля. Премьер-министр Тереза Мэй намерена убедить Брюссель отложить Brexit до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая, отмечает DW.

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ЕС, Парламент, Палата общин, Тереза Мэй, отсрочка, Brexit.
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