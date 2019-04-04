В ЕС сделали заявление касаемо Керченского пролива

Новости мира: Россия должна обеспечить свободный проход через Керченский пролив.

ЕС осуждает систематический отказ в доступе СММ ОБСЕ к отдельнымх приграничным районам на Донбассе, которые контролируются поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями, к Крымскому полуострову и прибрежным районам восточнее Мариуполя.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы осуждаем тот факт, что наблюдатели систематически не допускаются к отдельным приграничным территориям, контролируемым поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями, Крымскому полуострова и прибрежным районам восточнее Мариуполя", - говорится в заявлении.

В ЕС также напомнили об осуждении необоснованного применения силы Россией вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года и призвали российские власти освободить безоговорочно и незамедлительно украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в и из Азовского моря в соответствии с международным правом. Растущая милитаризация Крыма продолжает негативно влиять на состояние безопасности в Черноморском регионе. Мы призываем СММ продолжать мониторинг и отчитываться о ситуации в прибрежной зоне Азовского моря", - отметили в делегации ЕС при ОБСЕ.

Кроме того, высказывается глубокое беспокойство ухудшением ситуации с правами человека в незаконно аннексированном Крыму и преследованием членов крымскотатарской общины.

"В этом контексте мы выражаем сожаление, что Российская Федерация отказывается предоставлять доступ Специальной мониторинговой миссии в соответствии с ее мандатом", - говорится в заявлении ЕС.

Комментируя недавние задержания крымских татар оккупационной администрацией, в Евросоюзе отметили, что не признают применения российского законодательства в незаконно аннексированном Крыму: "ЕС не признает применения российского законодательства в незаконно аннексированном Крыму и ожидает, что Россия прекратит эту практику и немедленно освободит всех незаконно задержанных украинцев".