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Мальта и Италия отказали в швартовке кораблю со спасенными мигрантами

Мальта и Италия отказали в швартовке кораблю со спасенными мигрантами
17:29 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Италия и Мальта отказываются принять корабль с 64 спасенными мигрантами.

Корабль гуманитарной организации с 64 спасенными мигрантами на борту дрейфует в Средиземном море, поскольку правительства Италии и Мальты отказываются принять его в своих портах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Отказ правительств принять корабль создает основу для нового средиземноморского противостояния, которое может быть решено только в том случае, если европейские правительства согласятся принять искателей убежища.

Карлотта Вайбль, пресс-секретарь немецкой гуманитарной организации Sea-Eye, заявила, что корабль находился у итальянского острова Лампедуза в четверг.

"Мы еще не знаем, где можно высадиться. Мальта говорит, что мы не можем войти в их воды, и мы вряд ли получим разрешение от Италии", - сказала Вайбль.

Корабль Sea-Eye спас мигрантов в среду у берегов Ливии.

Спасенные 64 человека включают пять детей и младенца. По словам Вайбль, корабль слишком мал для такого количества людей, которые вынуждены спать на палубе, особенно на фоне сообщений о приближении шторма.

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Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил в среду, что Италия не примет мигрантов и немецкий корабль должен "идти в Гамбург".

"Это три-четыре недели. У нас нет пищи и воды, поэтому об этом не может быть и речи", - сказала Вайбль.

Подобные противостояния, связанные со спасательными кораблями, которые надеялись достичь Италии и Мальты, в последние месяцы решались, только когда другие члены ЕС соглашались принять мигрантов.

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Мигранты, Италия, Мальта, Sea-Eye.
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