Европарламент настаивает на назначении Ковеши на пост главного прокурора ЕС

Новости мира: Европарламент вновь призвал назначить прокурором ЕС кандидатку от Румынии.

Европейский парламент вновь выразил свою поддержку Лауре Ковеши в конкурсе на избрание первого руководителя новой прокуратуры ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ЕП.

"После вчерашнего объявления президента Таяни о поддержке кандидатуры госпожа Ковеши, после трех раундов переговоров с Советом ЕС, переговорная группа парламента вновь подтвердила свою поддержку госпожи Ковеши, против которой выступает румынское правительство. Группа также призвала Совет пересмотреть свою позицию. Главный прокурор Европейской прокуратуры должен быть избран по общему согласию между парламентом и Советом ЕС", - говорится в сообщении.

Председатель парламентского Комитета гражданских свобод Клод Мораес выразил разочарование текущей ситуацией, которая не позволяет обоим учреждениям назначить прокурора.

"Главный прокурор Европы будет играть ключевую роль во внедрении офиса прокуратуры, который будет играть важную роль в борьбе с преступлениями против бюджета ЕС", - сказал он.

Третий раунд переговоров между Европарламентом и Советом ЕС состоится в четверг. После предварительного отбора на должность, помимо Ковеши, претендует Жан-Франса Бонерт из Франции.

Напомним, Верховный суд Румынии отменил запрет на выезд из страны, наложенный на Лауру Ковеши.

Правительство Румынии обвиняет ее в злоупотреблении служебным положением и даче ложных показаний, но Ковеши отрицает любые правонарушения и говорит, что расследование имеет целью лишь предотвратить ее назначение на должность главного европейского прокурора.