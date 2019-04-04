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Бундестаг в третий раз не избрал популистку вице-премьером

Бундестаг в третий раз не избрал популистку вице-премьером
20:43 Сегодня Телеграф

Новости мира: Представительница от партии "Альтернатива для Германии" вновь не нашла поддержки в Бундестаге.

Парламентарии Бундестага в третий раз отказались назначать представительницу правых популистов «Альтернатива для Германии» Мариану Хардер-Кюнель вице-председателем парламента, передает Deutsche Welle.

В ходе голосования в четверг против нее проголосовало 423 депутата, 199 - за и 43 воздержались.

Популисты из «Альтернативы для Германии» всего шесть раз выдвигали кандидата на должность вице-председателя парламента, Хардер-Кюнель трижды пыталась занять эту должность. Голосование по этому вопросу в ноябре 2018 года завершилось 387 голосами против, в середине декабря противников Хардер-Кюнель стало 377. Совет старейшин бундестага будет принимать решение, сможет ли партия «Альтернатива для Германии» вновь выставить кандидатуру Хардер-Кюнель.

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Все по теме:

Германия, Бундестаг, Альтернатива для Германии, Мариана Хардер-Кюнель.
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