МИД Германии: НАТО важнее сегодня, чем когда-либо

Новости мира: Статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен заявил, что НАТО и ЕС являются основой для мирного сосуществования в Европе.

НАТО важнее сегодня, в условиях агрессивной политики России и противоречивых заявлений американского президента, чем когда-либо.Об этом заявил статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен, выступая в четверг в Бундестаге по случаю 70-й годовщины НАТО, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вместе с Европейским Союзом и НАТО являются основой для мирного сосуществования в Европе, центральным форумом для свободного обмена через Атлантику. Эта роль важнее, чем когда-либо, из-за амбивалентного отношения американского президента к НАТО", - заявил статс-секретарь.

Дипломат напомнил, что для многих граждан на Западе, в том числе в Германии, НАТО определенным образом утратило важность после окончания "Холодной войны": кое-кто считал блок лишним, другие - данностью. "Оба видения оказались ложными. Поскольку порядок, основанный на правилах, оказался под давлением, и все более агрессивная российская политика влияет на ситуацию в нашем соседстве, многие признают ценность Альянса", - сказал Аннен.

Представитель МИД отметил, что с 2014 года Альянс восстановился, основная функция статьи 5 снова вышла на первый план, что было вызвано не в последнюю очередь российским поведением. Россия отвернулась от кооперативного подхода (обменов и сотрудничества в вопросах общей безопасности с НАТО), прибегнув к аннексии Крыма в 2014 году в нарушение международного права и войне на востоке Украины. Однако НАТО остается готовым к расширению предыдущей сотрудничества с РФ, но решающим для этого является то, чтобы сама Россия была готова действовать соответственно. Пока же, помимо Украины, наблюдаются российское вмешательство в Сирии, кибератаки и прочее, констатировал Аннен. Он резюмировал, что Германия готова сделать больший вклад в общую безопасность.

В ходе дебатов в Бундестаге, впрочем, звучали не только заявления подобного тона, но и такие, которые отрицали необходимость втягиваться в новую гонку вооружений, и даже призывы (от Левой партии) отказаться от сотрудничества с НАТО и начать тесное оборонное сотрудничество с Россией и под ее руководством.